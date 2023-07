Piloter sa maison grâce à un boîtier branché sur sa « box internet »

La commande à distance de ses équipements maison devient de plus en simple à installer et surtout de moins en moins chère. La preuve avec cette nouvelle interface, qui permet de tout contrôler en branchant un simple boîtier sur sa box internet. Certains regretteront qu’il faille souscrire un abonnement mensuel pour bénéficier d’un tel service. Mais, n’oublions pas qu’en cas de perte de vos clés, casser un vitrage , faire appel à un serrurier pour entrer chez vous ou tout type de travaux par un artisan rénovation coûte beaucoup plus cher, sans compter le remplacement de la vitre, de la serrure ou de la porte !



Programmer ses volets roulants Somfy, sa porte de garage Hormann….

TaHoma® est une interface proposée par Somfy qui commande tous les automatismes développés sous le protocole de communication io-Homecontrol®, adopté par de nombreux industriels afin que les motorisations et automatismes puissent “dialoguer“ entre eux. Résultat : que vous soyez équipé de volets roulants Somfy, d’une porte de garage Hormann, de fenêtres de toit Velux motorisées, d’une serrure de porte d’entrée Vachette ou d’une pompe à chaleur Ciat ou d'une climatisation réversible, vous pourrez piloter tous ces appareils à partir d’une seule télécommande, et programmer des scénarios personnalisables selon son mode de vie.

...avec son ordinateur, son Iphone et Ipad

En constatant la généralisation de l’informatique domestique, des “boxes“ Internet et l’engouement pour les smartphones, Somfy a jugé que l’heure était venue de proposer un véritable outil de commande à distance des fonctionnalités de toute la maison. Avec TaHoma®, vous pilotez tous vos automatismes (accès, alarme, fermetures, éclairage, chauffage, store de terrasse…) à partir d’un ordinateur (PC ou Mac), d’une télécommande ou ultime développement, d’un iPhone et très bientôt, d’un iPad.





Une interface aux allures de consoles de jeux

Simple et ludique, cette interface ressemble à celle des consoles de jeux et smartphones de dernière génération. Pour l’avoir testé, nous pouvons vous assurer que la navigation dans les différents menus, la configuration des scénarios sont d’une facilité déconcertante. Même les jeunes enfants comprennent aisément le fonctionnement et ils peuvent créer leur propre scénario de vie pour leur chambre, par exemple.

A noter : les possesseurs d’anciennes motorisations Somfy n’ont pas été oubliés. TaHoma® est capable de les gérer, même si les fonctionnalités sont limitées.

Comment ça marche : un abonnement…et c’est tout !

Pour bénéficier de cette dernière innovation, il faut une connexion Internet et souscrire un abonnement mensuel de 5,90 €. Vous recevrez ensuite un petit boîtier à relier à votre modem. Un identifiant et un mot de passe seront nécessaires pour entrer dans votre interface qui bénéficie d’un environnement totalement sécurisé (semblable à ceux développés pour les connexions avec les établissements bancaires).