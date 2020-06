Réalisation d’émissions webradio avec des élèves de lycée

Une intervenante est venue pour former les élèves aux techniques d’écriture, à l’animation et à l’élaboration des émissions de radios et podcasts .

Un intervenant de la médiathèque de Martigues est venu pour former les élèves à la technique (voir calendrier en pièce jointe).

L’objectif de ce projet était de faire pratiquer aux élèves du club presse le média radio par le biais d’internet afin qu’ils découvrent ce "nouveau" média et qu’ils aient une expérience autre que celle de la presse écrite en ligne. La finalité de ce projet webradio était la réalisation de deux émissions dans les conditions du direct lors du concert humanitaire du lycée Jean Lurçat.

Objectifs documentaires

Rechercher l’information pour la préparation des émissions.

Objectifs disciplinaires

Travailler sur la rédaction, la communication, la prise de parole (spécifique au média radio).

Objectifs transversaux

Développer un esprit critique face aux médias en les pratiquant.

Découvrir les métiers du journalisme, de la technique et de l’animation.

Participer à un travail d’équipe et à la vie du lycée (Club presse).

Compétences à développer

Maîtrise de la langue écrite et orale

Adaptation au travail d’équipe

Capacité d’improvisation, d’adaptation et de gestion du stress

Notions abordées

Information

Source

Recherche d’information

Exploitation de l’information

Prérequis