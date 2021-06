Les dangers de l'authentification par mot de passe 3

Un exemple d'authentification par carte à puce : Validy Web Business La solution Validy Web Business s'appuie sur la technologie exclusive de carte à puce Vcard développée par la société française Validy. Elle permet de s'assurer que seuls les possesseurs de la carte à puce ont accès aux sites web d'information. Ainsi l'utilisateur navigue sur Internet comme il le souhaite. Toutefois, lorsqu'il veut atteindre des pages protégées par Validy Web Business, il doit insérer la Vcard dans le lecteur de cartes connecté à son poste puis valider son mot de passe. La solution va alors contrôler l'accès aux pages et identifier le possesseur de la carte afin de lui ouvrir les pages (personnalisées ou non). La carte ne correspond alors qu'à un type de droit d'accès défini. La solution est basée sur une architecture client/serveur. Les pages délivrées sont cryptées et accessibles uniquement au porteur de carte. La solution utilise des algorithmes de cryptage et des clefs de cryptages secrètes de 128 bits. Des options sont proposées pour des services automatiques tels que le lancement automatique du site dès l'introduction de la carte à puce ou le paiement à l'acte. http://www.validy.com