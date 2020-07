création de liens sur Internet : un blog, votre meilleur allié

Créer un blog traitant de la même thématique que le site que vous souhaitez référencer sur Google est une excellente (voire incontournable !) méthode pour obtenir des liens de qualité. Vous aurez en effet le contrôle absolu sur les liens que vous allez créer vers les différentes pages de votre site et pourrez ainsi mettre en place des backlinks au sein de votre contenu et ce y compris vers des pages profondes de votre site.

Certes ceci va vous occasionner une charge de travail supplémentaire relativement conséquente car il vous faudra rédiger régulièrement des articles que vous publierez sur votre blog mais aussi assurer le référencement expert de ce dernier. Mais cette charge de travail s’avèrera extrêmement payante et contribuera fortement à améliorer le positionnement de votre site principal.

Vous verrez qu’un blog a tendance à se référencer plus facilement qu’un site marchand notamment. Cela tient probablement au fait que le contenu proposé est gratuit et qu’il vise avant tout l’information des internautes.

Une fois que votre blog est en ligne (nous n’aborderons pas la création d’un blog ici, c’est un tout autre sujet), que vous avez rédigé vos premiers articles et commencé à le référencer vous allez pouvoir y placer vos premiers liens vers les pages de votre site principal.

Le contenu reste le socle du référencement

En dépit de ce constat, le contenu de votre site web reste la clé de voûte de toute votre stratégie de référencement : c’est à priori le seul et unique paramètre que l’on ne peut imaginer disparaître des bonnes pratiques SEO. Comme écrit plus haut le combat est parfaitement inégal mais il est important de pousser les différents acteurs de l’internet au discernement de sorte que le web ne devienne pas la propriété exclusive d’une grande entreprise. Soigner le contenu de son site web reste le conseil le plus sûr que l’on puisse donner à n’importe quel webmaster : au-delà des moteurs de recherche, ce sont les visiteurs qui ont le dernier mot et décident de l’intérêt ou de l’inutilité d’un site. Nous pourrons sans cesse trouver des techniques éphémères qui berneront les moteurs, nous ne pourrons jamais forcer quelqu’un à aimer quelque chose qui n’a aucun intérêt.